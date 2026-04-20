Bayern lehnt Trasse ab
Statt auf Schiene auf Eis: Brenner-Nordzulauf in Deutschland vor dem Aus
Bürgerinitiativen wehren sich gegen den Trassenplan für den Brenner-Zulauf im Landkreis Rosenheim. Jetzt drängt auch die bayerische Regierung auf Alternativen, in der deutschen Bundesregierung gibt es keine Zustimmung aus München.
© Thomas Böhm
Nach Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels spätestens 2034 droht Nadelöhr in Bayern. CSU und Freie Wähler fordern mehr Tunnelstrecken. Entscheidung im Bundestag vertagt.