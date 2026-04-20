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Kommentar
Wie ein irisches Pub ohne Bier
Kommentarvon Peter Nindler
Zwar dürfte sich die Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels erneut verzögern, doch seine Wirkung hängt von modernen Zulaufstrecken ab. Und da sieht es in Bayern leider düster aus.
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