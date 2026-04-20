Kommentar

Wie ein irisches Pub ohne Bier

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Zwar dürfte sich die Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels erneut verzögern, doch seine Wirkung hängt von modernen Zulaufstrecken ab. Und da sieht es in Bayern leider düster aus.