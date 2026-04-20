Innsbruckerin im Hilfseinsatz
Tirolerin im Sudan: Das Glück des Helfens im Grauen des Kriegs
Millionen Menschen sind im Sudan auf der Flucht vor einem brutalen Bürgerkrieg, in dem unvorstellbare Gräueltaten verübt werden. Bei der Eroberung der Stadt Al Fashir sollen Tausende Zivilisten hingerichtet worden sein.
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„Ich will den Menschen ein wenig Sicherheit und Würde zurückgeben.“ Die Tirolerin Esther Asch arbeitet inmitten der größten humanitären Krise auf der Welt für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen im Sudan.