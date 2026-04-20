Putzenbacher ist Partner von Riess und Kelomat

Das Spezialgeschäft für Haushalt, Bad und Schlafen im Herzen Innsbrucks präsentiert die neuesten Produkte.

Die Firma Putzenbacher wurde 1833 als Fachgeschäft für Hausrat, Haushalt, Schaumstoff, Küche, Bad und gesunden Schlafkomfort gegründet und ist eines der ältesten Geschäfte in Tirol. Thomas Klausner und Klaus Razenberger haben das traditionelle Konzept seit 2004 kontinuierlich weiterentwickelt.

Bei Putzenbacher finden Kunden alles für gehobene Tisch-, Ess- und Kochkultur von Markenherstellern wie WMF, Silit, Le Creuset, Woll oder Riess. © Putzenbacher

Bunte Vielfalt für die Küche

Riess Kelomat produziert seit über 100 Jahren Emailleprodukte unter der Marke RIESS. Die Riess-Produkte werden regional, in Handarbeit und CO₂-neutral gefertigt und in 36 Länder weltweit exportiert. Die Marke Riess steht für bunte Produkte für Küche, Haushalt und Wohnen sowie für energiesparendes und gesundes Kochen, Backen, Servieren und Aufbewahren. Das RIESS-Sortiment besticht durch eine Vielfalt an Formen, Designs und Dekoren.

Riess Dampfgarer mit Glasdeckel und Gareinsatz: Das 3-teilige Set gart schonend, aromatisch und nährstoffreich, ganz ohne Austrocknen oder zusätzliches Fett. © Riess

„Wir führen hochwertige Markenprodukte und ausgesuchte Artikel in verschiedenen Preisklassen.“ Klaus Razenberger

Emaille Kochgeschirr vereint die Vorteile von Glas auf Eisen und bewahrt dank der porenlosen Oberfläche den natürlichen Glas-Geschmack der Zutaten. Besonders energiesparend ist das Garen mit Wasserdampf, da Hitze optimal genutzt wird. Dabei werden Lebensmittel mit Wasserdampf in einem geschlossenen System wie dem dreiteiligen Emaille Dampfgarer zubereitet. Die Lebensmittel liegen auf einem Gareinsatz über kochendem Wasser und kommen nicht direkt mit dem Wasser in Kontakt. Der aufsteigende Dampf gart schonend.

Effizientes Kochen

Unter dem Namen Kelomat wurde bereits 1948 in Oberösterreich ein Schnellkochtopf auf den Markt gebracht. Der Topf arbeitet ebenfalls mit Dampf, jedoch unter Druck: Der Topf wird luftdicht verschlossen, sodass kein Dampf entweichen kann. Dadurch steigt die Temperatur über 100°C und die Speisen garen schneller.

Kelomat Alfa Schnellkochtopf: Sicheres Kochen unter Dampf bewahrt den natürlichen Geschmack und die Nährstoffe – ohne lange Garzeiten oder Küchengerüche. © Kelomat

Kelomat bietet ein hochwertigen Komplettangebot für die Küche: Kochsets, Pfannen und Bräter aus Edelstahl, Standard- und Spezialpfannen mit modernsten Antihaft-Versiegelungen, Schnellkochtöpfen, sowie einer Vielzahl von Küchenhelfern, Messern und Backutensilien.

„Qualifizierte Fachberatung und bester Service stehen bei Putzen­bacher im ­Vordergrund.“ Thomas Klausner

Alles für gesunden Schlaf

Wie man sich bettet, so liegt man. Und bei Putzenbacher liegt man richtig! Tirols Spezialist für erholsamen Schlaf bietet ein großes Sortiment an Matratzen, Lattenrosten, Schlafsysteme, Bettdecken, Gesundheitskissen uvm. und dazu beste Fachberatung.