Von Studium bis Karriere: career & competence öffnet Wege

Die größte Karrieremesse Westösterreichs findet am 29. April im Congress Innsbruck statt. Es geht um „your career, your competence“.

Die Karrieremesse für Studierende, Absolvent:innen und (Young) Professionals bietet einen Tag lang Karrierechancen en masse. Das Gratis-Messeticket bringt zusätzliche Vorteile, der Besuch ist jedoch auch ohne Ticket möglich.

Für jede:n etwas dabei

Mehr als 100 Ausstellende, darunter zahlreiche Unternehmen und mehr als 15 Hochschulen, bieten praxisnahe Einblicke und beantworten Fragen. Vertreten sind regionale und internationale Unternehmen, Start-ups, KMUs, Familienbetriebe sowie Global Player. Die breite Branchenvielfalt reicht dabei von Technologie und Consulting über Energie und Finanzwesen bis hin zu Medien, Logistik, Versicherungen und Gesundheitswesen.

In der master lounge können die Besucher:innen über 15 renommierte Hochschulen aus Tirol, Österreich und Liechtenstein sowie deren Masterstudiengänge kennenlernen.

Praxisnahe Extras inklusive: Die kostenlosen Messespecials umfassen Workshops, Career Talks, Bewerbungsfotos, Coachingangebote, CV- und LinkedIn-Checks. © Victor Klein

Programm

Über den persönlichen Austausch hinaus punktet die Messe mit einem vielseitigen Programm: Kostenlose Workshops und Career Talks liefern wertvolle Impulse für Bewerbungsstrategien, den Aufbau von Kontakten, selbstbewusstes Auftreten und den erfolgreichen Karrierestart.

Zudem wird auf der Messebühne eine Gehaltsverhandlungs-Simulation geboten, die praxisnahe Einblicke in Bewerbungssituationen ermöglicht. Dabei erhalten Teilnehmende direktes Feedback von Martina Ernst, SalaryNegotiations. Teilnahme anfragen: info@sowiholding.at

Specials

Eintritt

Das kostenlose Ticket sichert den Besucher:innen Zugang zu weiteren Angeboten wie dem Job-Matching, Gewinnspielen, Workshop-Anmeldungen und einem individuell abgestimmten Messeplan. Der Eintritt ist auch ohne Ticket möglich.