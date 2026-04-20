Haltestellen entfallen bei Verspätung: ÖBB-Maßnahme sorgt weiter für Diskussionen

Ab einer gewissen Verspätung fährt die S4 von Jenbach nach Telfs ab Zirl ohne Halt durch, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Die ÖBB sehen die Maßnahme als Service, denn um die Auswirkung der Verspätung gering zu halten, müsste der Zug sonst in Zirl umkehren . (Symbolfoto)

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