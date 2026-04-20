Zwischen Zirl und Telfs
Haltestellen entfallen bei Verspätung: ÖBB-Maßnahme sorgt weiter für Diskussionen
Ab einer gewissen Verspätung fährt die S4 von Jenbach nach Telfs ab Zirl ohne Halt durch, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Die ÖBB sehen die Maßnahme als Service, denn um die Auswirkung der Verspätung gering zu halten, müsste der Zug sonst in Zirl umkehren . (Symbolfoto)
© IMAGO/Michael Gstettenbauer
Eine betriebliche Maßnahme, bei Verspätungen der S-Bahn in Richtung Telfs die Haltestellen zwischen Zirl und Telfs entfallen zu lassen, löst bei Öffi-Fahrern Kritik aus. Die Rechtmäßigkeit wird infrage gestellt. Die ÖBB sehen die Maßnahme hingegen als Service für den Kunden.