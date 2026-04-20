ÖFB-Rekordspielerin und Ehefrau im Babyglück: Ab August sind sie zu dritt

ÖFB-Kapitänin Sarah Puntigam verpasste das historische 0:0 in der WM-Quali gegen Deutschland zuletzt verletzungsbedingt. Nun meldete sich die US-Legionärin (Houston Dash) mit erfreulichen privaten Neuigkeiten bei ihren Fans:

Die ÖFB-Rekordspielerin und ihre Ehefrau Genessee werden erstmals Eltern! Das gab das Paar via Instagram bekannt und präsentierte dabei stolz die Ultraschallfotos. „Puntigam-Party zu dritt ab August“, schrieben sie zu den Schnappschüssen.

Zahlreiche Gratulationen ließen nicht lange auf sich warten. Virtuelle Herzen und Glückwünsche flogen u.a. von Sarah Zadrazil, Manuela Zinsberger oder Viktoria Schnaderbeck zu. (TT.com)