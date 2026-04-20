Europäische Impfwoche in Tirol: Wo und wann man sich kostenlos impfen lassen kann

Im Rahmen der Europäischen Impfwoche 2026 haben die TirolerInnen noch bis Mittwoch die Möglichkeit, wichtige Impfungen nachzuholen. Neben den kostenfreien HPV- und MMR-Impfungen liegt ein besonderer Fokus auf versäumten Schulimpfungen wie Hepatitis-B oder Meningokokken.

Innsbruck – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft vom 19. bis zum 25. April zur Europäischen Impfwoche auf und Tirol beteiligt sich mit gezielten Aktionen in den Gesundheitsämtern. Unter dem heurigen Motto „Impfungen wirken in jeder Generation“ können alle TirolerInnen von Montag bis Mittwoch nicht nur Ihren Impfstatus überprüfen und sich beraten lassen, sondern auch kostenlose Impfungen erhalten.

Das Angebot umfasst MMR-Impfungen für alle Altersklassen, HPV-Impfungen für Personen bis 30 Jahre sowie das Nachholen von versäumten Schulimpfungen wie Hepatitis B und Meningokokken. Mitzubringen zu den Terminen sind – falls vorhanden – der Impfausweis und die E-Card.

Die Impftermine in Tirol im Detail

Montag, 20. April

Stadtmagistrat Innsbruck: 15 bis 18 Uhr, ohne Voranmeldung.

BH Landeck: 16 bis 18 Uhr, ohne Voranmeldung, eine Terminvereinbarung ist aber möglich. Kontakt: 05442 6996 5531

Dienstag, 21. April

BH Schwaz: 14 bis 16 Uhr, Terminvereinbarung notwendig. Kontakt: 05242 6931 5963

Mittwoch, 22. April