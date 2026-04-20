Saniertes Passivhaus

Strom vom Dach: Oberländer Familie trotzt Preissprüngen bei Öl und Gas

Rainer Krißmer und Andrea Strasser leben seit sieben Jahren in ihrem sanierten Bauernhaus. Durch die gestiegenen Öl- und Gaspreise amortisiere sich der Umbau noch schneller, sagen sie.
© Patrick Steiner
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Eine Familie aus Wildermieming hat ihr Eigenheim als Vorzeigeobjekt konzipiert: Der sanierte Altbau ist auf Passivhaus-Niveau und produziert seinen Strom fast komplett selbst. Die Energieagentur Tirol rechnet damit, dass Anfragen zu Sanierung und Heizungstausch durch den Krieg in Nahost künftig zunehmen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561