Saniertes Passivhaus
Strom vom Dach: Oberländer Familie trotzt Preissprüngen bei Öl und Gas
Rainer Krißmer und Andrea Strasser leben seit sieben Jahren in ihrem sanierten Bauernhaus. Durch die gestiegenen Öl- und Gaspreise amortisiere sich der Umbau noch schneller, sagen sie.
© Patrick Steiner
Eine Familie aus Wildermieming hat ihr Eigenheim als Vorzeigeobjekt konzipiert: Der sanierte Altbau ist auf Passivhaus-Niveau und produziert seinen Strom fast komplett selbst. Die Energieagentur Tirol rechnet damit, dass Anfragen zu Sanierung und Heizungstausch durch den Krieg in Nahost künftig zunehmen.