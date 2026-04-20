Strom vom Dach: Oberländer Familie trotzt Preissprüngen bei Öl und Gas

Eine Familie aus Wildermieming hat ihr Eigenheim als Vorzeigeobjekt konzipiert: Der sanierte Altbau ist auf Passivhaus-Niveau und produziert seinen Strom fast komplett selbst. Die Energieagentur Tirol rechnet damit, dass Anfragen zu Sanierung und Heizungstausch durch den Krieg in Nahost künftig zunehmen.