Geschwistern droht Abschiebung

Nun brauchen Victoria und Joseph Geduld: Anträge auf Bleiberecht wurden eingebracht

Victoria und Joseph (vorn) mit Freunden und Unterstützern Matthias Kramer (links), Mesut Onay (hinten), Joy Wasef und Sarah Schobesberger (rechts, Initiatorin der Petition).
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Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Am Montag haben die Geschwister Victoria und Joseph Oshakuade beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in Innsbruck ihre Anträge für humanitäres Bleiberecht eingebracht. Rechtlich hat die Behörde sechs Monate Zeit für eine Antwort.

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