Geschwistern droht Abschiebung
Nun brauchen Victoria und Joseph Geduld: Anträge auf Bleiberecht wurden eingebracht
Victoria und Joseph (vorn) mit Freunden und Unterstützern Matthias Kramer (links), Mesut Onay (hinten), Joy Wasef und Sarah Schobesberger (rechts, Initiatorin der Petition).
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Am Montag haben die Geschwister Victoria und Joseph Oshakuade beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in Innsbruck ihre Anträge für humanitäres Bleiberecht eingebracht. Rechtlich hat die Behörde sechs Monate Zeit für eine Antwort.