Kanzleramt streicht Finanzierung: Opferschutzstelle Zara muss Arbeit einstellen

Das Familienministerium entzieht der Beratungsstelle gegen Hass im Netz die Förderung. Damit droht dem Verein Zara das endgültige Aus.

Wien – Die Beratungsstelle Zara steht vor dem Aus. Der Verein, der Beratungen für Opfer von Hass im Netz und Rassismus anbietet, muss seine Arbeit massiv einschränken. Der Grund: Das Bundeskanzleramt hat Zara die laut dem Verein wichtigste und größte Förderung gestrichen, berichtete zuerst der Standard. Die Entscheidung sei unter der Verantwortung von Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) getroffen worden. Als Grund wurden aus dem Ministerium „budgetäre Gründe“ genannt.

330.000 Euro für Kampf gegen Hass im Netz

Seit 2018 wurde Zara vom Bund mitfinanziert, in den vergangenen Jahren durch das Familienministerium. Die Förderung betrug zuletzt rund 330.000 Euro, mit denen der Verein kostenlose rechtliche und psychosoziale Beratungen für Opfer von digitaler Gewalt finanzierte.

Für Zara kam der Förderstopp überraschend: Anfang April habe man von der Streichung der Förderung für das Jahr 2026 erfahren. Da der Förderzeitraum aber im Jänner begann, musste „Zara in Vorleistung gehen“, wird eine Sprecherin zitiert. „Das ist der Grund, warum wir in ein finanzielles Defizit gekommen sind.“

Keine neuen Beratungen, Belegschaft gekündigt

Die Konsequenz: Der Verein sei gezwungen, die Beratungsangebote „massiv einzuschränken“. Für neue Fälle werden ab sofort keine Beratungen mehr angeboten, teilte der Verein auf seiner Website mit. Betroffen sind beide Beratungsstellen des Vereins, sowohl jene betreffend Hass im Netz, für die die Förderungen bezogen wurden, als auch die dadurch mitbetroffene Beratungsstelle gegen Rassismus, hieß es. Durch den Förderstopp sei aber die gesamte Vereinsarbeit betroffen und müsse eingestellt werden, auch die Sensibilisierungsarbeit und Workshops.

Man habe bereits alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorsorglich kündigen müssen, so die Sprecherin. Betroffen sind demnach 18 Personen – „die komplette Belegschaft vom Verein Zara“.

Ende Juni droht das Aus