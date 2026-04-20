Kanzleramt stoppt Finanzierung
Opferschutzstelle Zara droht das Aus: Förderstopp stößt in Tirol auf Unverständnis
Das Familienministerium unter Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) stellt die Förderung für die Beratungsstelle gegen Hass im Netz ein.
© IMAGO/Michael Indra
Das Familienministerium entzieht der Beratungsstelle gegen Hass im Netz die Förderung. Damit droht dem Verein Zara das endgültige Aus. Die Belegschaft wurde bereits gekündigt. Tiroler Politikerinnen äußern Unverständnis über den Förderstopp.