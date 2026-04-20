Bundesversammlung tagte
Alpenregionstreffen rückt näher: 10.000 Schützen in Innsbruck erwartet
Rund 10.000 Schützen aus allen historischen Landesteilen Tirols und Bayern werden am 17. Mai nach Innsbruck strömen. Auf der Webseite des Bundes der Tiroler Schützenkompanien ist sogar von insgesamt über 15.000 Gästen die Rede.
© Böhm Thomas
Zum Auftakt des Schützenjahres trafen sich die Vertreter der Tiroler Schützenkompanien zur Bundesversammlung in Innsbruck. Zwei Mitglieder der Bundesleitung wurden neu gewählt. Zugleich richtete sich der Blick auf das bevorstehende Alpenregionstreffen – ein organisatorisches Riesenereignis.