Bus krachte in Salzburg in Supermarkt: Ein Toter und mehrere Verletzte

Bei einem schweren Busunglück in Salzburg-Itzling ist am Montagmittag eine Person ums Leben gekommen und mehrere weitere wurden teils schwer verletzt. Ein Obus war aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und frontal in eine Supermarkt-Filiale gekracht.

Salzburg – Im Salzburger Stadtteil Itzling ist Montagmittag ein Obus in eine Filiale der Supermarktkette Billa gefahren. Laut ersten Informationen des Roten Kreuzes kam dabei eine Person ums Leben. Zwei Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser transportiert, fünf weitere wurden leicht verletzt. Daneben dürfte es rund 25 bis 30 weitere Betroffene geben – vermutlich Fahrgäste, Passanten und Supermarktkunden. Nähere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war rasch an der Unfallstelle vor Ort. © FMT-PICTURES - MW

Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung zwischen Raiffeisenstraße und Austraße, an der sich ein Kreisverkehr befindet. Im Normalfall sind die Busse dort nicht besonders schnell unterwegs. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, auch ein Kriseninterventionsteam stand im Einsatz. (APA)