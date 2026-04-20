Rosa Flamingos schmücken Imster Brunnen

Rosa-goldene Flamingos verschönern ab sofort zwei historische Brunnen in Imst. Bildhauer Helmut Tschiderer stellte seine Holzskulpturen auf. Das Kulturprojekt „Kimscht“ bringt bis Oktober tropisches Flair in die Innenstadt.

Imst – Die exotischen Holzvögel bereichern den Leinplatz und den Bereich um die Johanneskirche. Sie stammen vom Bildhauer Helmut Tschiderer. Das Projekt „Kimscht – Kultur in Imst“ realisiert diese temporäre Kunstinstallation. Passanten sehen die rosa-goldenen Figuren bis etwa Oktober.

Tschiderer schnitzt die Vögel aus Holz mit der Motorsäge. Ihre Beine bestehen aus Eisenstangen. Die Installation war bereits vor Imst zu sehen. In Pforzheim schmückte sie den Fluss Enz.