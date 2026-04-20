Donnerstag bis Sonntag

Pop-up in Innsbruck: Wiener Generationencafé „Vollpension“ sperrt in der Altstadt auf

Seniorin Marianne reist mit Omas, Opas und einem mobilen Turbokrisch-Kaffehaus von Donnerstag bis Sonntag in die Innsbrucker Altstadt.
© Vollpension
Verena Langegger

Von Verena Langegger

Ursprünglich als Projekt gegen Einsamkeit gestartet, ist die „Vollpension“ in Wien mittlerweile Kult. Senioren und Seniorinnen backen Kuchen und servieren diesen auch. Mit dieser Arbeit im Generationencafé bleiben sie Teil der Gesellschaft. Von 23. bis 26. April wird in der Innsbrucker Altstadt gebacken.

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