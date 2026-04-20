Pop-up in Innsbruck: Wiener Generationencafé „Vollpension“ sperrt in der Altstadt auf

Ursprünglich als Projekt gegen Einsamkeit gestartet, ist die „Vollpension“ in Wien mittlerweile Kult. Senioren und Seniorinnen backen Kuchen und servieren diesen auch. Mit dieser Arbeit im Generationencafé bleiben sie Teil der Gesellschaft. Von 23. bis 26. April wird in der Innsbrucker Altstadt gebacken.