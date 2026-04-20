Donnerstag bis Sonntag
Pop-up in Innsbruck: Wiener Generationencafé „Vollpension“ sperrt in der Altstadt auf
Seniorin Marianne reist mit Omas, Opas und einem mobilen Turbokrisch-Kaffehaus von Donnerstag bis Sonntag in die Innsbrucker Altstadt.
© Vollpension
Ursprünglich als Projekt gegen Einsamkeit gestartet, ist die „Vollpension“ in Wien mittlerweile Kult. Senioren und Seniorinnen backen Kuchen und servieren diesen auch. Mit dieser Arbeit im Generationencafé bleiben sie Teil der Gesellschaft. Von 23. bis 26. April wird in der Innsbrucker Altstadt gebacken.