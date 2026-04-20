Ticket für Weltfinale gebucht

Zwei Heimsiege in der Villa Blanka: Breaking-Titel blieben in Innsbruck

B-Girl Jana alias Jana Thaler und B-Boy Wolfer alias Mustapha Ajdour holten die Titel.
© Ulrich Aydt

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