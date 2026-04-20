Nach 17 Jahren Ski-Rennsport ist Schluss: Slalom-Spezialist beendet seine Karriere

Die abgelaufene Saison war für Anton Tremmel eine zum Vergessen. Der Slalom-Spezialist konnte in keinem einzigen Weltcup-Rennen in die Punkte fahren. Zuletzt schwang er bei den deutschen Slalom-Meisterschaften in der Axamer Lizum auch nur als Achter ab. So kommt es nicht überraschend, dass der Deutsche seine sportliche Laufbahn nach 17 Jahren im Ski-Rennsport beendet.

„Der Zeitpunkt ist gekommen, um einen Schlussstrich zu ziehen. Es waren extrem schöne und spannende Jahre im Rennsport. Dafür bin ich sehr dankbar, und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir meine Karriere ermöglicht haben“, wurde der 31-Jährige in einer Aussendung des Deutschen Skiverbands zitiert.

Beruflich will Tremmel neue Wege einschlagen: „Ich werde mich jetzt erstmal beruflich neu orientieren und könnte mir unter anderem ein Verbundstudium mit praktischer Ausbildung im Bereich Elektrotechnik vorstellen. Der Skisport, meine große Leidenschaft, wird aber auch in Zukunft ein Teil meines Lebens bleiben.“ (TT.com)