Kiwanis Club Schwaz unterstützt Schulen der Region mit über 16.000 Euro

Der Kiwanis Club Schwaz setzt ein starkes Zeichen für SchülerInnen in Schwaz und der Region: Im Rahmen eines neu initiierten Förderprojekts stellt der Serviceclub insgesamt über 16.000 Euro für Schulen im Raum Schwaz zur Verfügung.

13 Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnische Schulen aus Schwaz und der umliegenden Region profitieren von der Unterstützung. Ziel des Projekts ist es, Kindern aus Familien in schwierigen Lebenssituationen den Schulalltag zu erleichtern und ihnen zusätzliche Chancen zu ermöglichen. Die Mittel können von den Schulen unbürokratisch und gezielt eingesetzt werden, etwa für Schulveranstaltungen, Projektwochen, Schwimmkurse, Lernmittel oder andere schulbezogene Aufwendungen, die Kindern zugutekommen.

Hilfe ohne bürokratische Belastungen

Dabei liegt der Fokus insbesondere auf Schülerinnen und Schülern, die im Alltag mit sozialen, gesundheitlichen oder finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind. „Uns ist wichtig, dass Hilfe schnell und direkt dort ankommt, wo sie gebraucht wird“, betont Manfred Berkmann (Präsident, Kiwanis Club Schwaz). „Durch die Zusammenarbeit mit den Schulen kann gezielt unterstützt werden, ohne zusätzliche Hürden oder bürokratische Belastungen“, ergänzt Clubmitglied Markus Ribis.

Symbolisch wurde die Förderung kürzlich bei drei Schulen gemeinsam mit den jeweiligen Schulleitungen präsentiert. Clubpräsident Manfred Berkmann sowie Mitinitiator und Clubmitglied Markus Ribis besuchten dafür die Volksschule Johannes Messner Schwaz, die Mittelschule Vomp-Stans und die Volksschule Jenbach.

Seit 1984 tätig