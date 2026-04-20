Dornauers Rauswurf bestätigt: Ehemaliger SPÖ-Chef dürfte jetzt Bundespartei einschalten

Das SPÖ-Landesparteischiedsgericht hat entschieden: Alles andere als eine Bestätigung von Dornauers Parteiausschluss hätte die Tiroler SPÖ in eine schwere Krise gestürzt. Der Ex-Parteichef wird seinen Rauswurf wohl beim Bundesparteischiedsgericht anfechten, die Landespartei ist hingegen zufrieden.