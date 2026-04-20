Ausschluss mit Schrecken
Dornauers Rauswurf bestätigt: Ehemaliger SPÖ-Chef dürfte jetzt Bundespartei einschalten
In Tirol ist die Trennung endgültig vollzogen: Georg Dornauer und die SPÖ sind jetzt „geschiedene Leute“.
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Das SPÖ-Landesparteischiedsgericht hat entschieden: Alles andere als eine Bestätigung von Dornauers Parteiausschluss hätte die Tiroler SPÖ in eine schwere Krise gestürzt. Der Ex-Parteichef wird seinen Rauswurf wohl beim Bundesparteischiedsgericht anfechten, die Landespartei ist hingegen zufrieden.