Großübung in Ried: Spektakuläres Szenario mit 70 Statisten und 100 Einsatzkräften

Eine Großübung forderte am 17. April die Einsatzkräfte des Feuerwehrabschnitts Fügen in Ried im Zillertal. Am Bahnübergang beim Fußballplatz simulierten neun Feuerwehren und das Rote Kreuz ein Zugunglück. Auch im Harpfnerwandtunnel wurde kürzlich für den Ernstfall trainiert.

Ein brennender Zug, verunfallte Fahrzeuge und brennende Gasflaschen – damit wurden die Einsatzkräfte bei der Übung in Ried am Abend des 17. April konfrontiert. Die Übungsleitung hatte das Szenario akribisch vorbereitet: Eine Verkettung unglücklicher Umstände wurde simuliert. Ein Brand in der Bahnschaltanlage ließ die Schranken ausfallen. Ein vollbeladener Rundholz-Lkw passierte daraufhin den Übergang. Er kollidierte wegen Rauchentwicklung mit einem Zug der Zillertalbahn.

Der Zusammenstoß forderte die Einsatzkräfte an mehreren Fronten. Im Zug mit 70 Personen brach ein Feuer aus. Der Lkw verlor seine Ladung. Rundhölzer begruben ein Auto; zwei Menschen waren schwer verletzt. Ein weiteres Auto überschlug sich auf den Gleisen. Es landete auf dem Dach. Auf einer Baustelle gerieten Gasflaschen in Brand. Sie mussten unter Deckung gekühlt werden.

70 Statisten im Einsatz

BM Christian Ortner von der FF Ried im Zillertal koordinierte die Maßnahmen. Die Feuerwehr Uderns übernahm die Lageführung. Sie unterstützte die Einsatzleitung maßgeblich. Dies umfasste Funkgespräche, Dokumentation und Kräfteeinteilung.

70 Statisten, darunter zahlreiche Feuerwehrjugendliche, wurden evakuiert. Die Rettung erfolgte unter schwerem Atemschutz. Das Rote Kreuz Schwaz versorgte die Verletzten. 17 Rotkreuz-Einsatzkräfte waren vor Ort. Sie brachten sieben Rettungstransportwagen und einen Notarzt mit. Neun Feuerwehren von Schlitters bis Mayrhofen mit elf Fahrzeugen zeigten ihre Schlagkraft. Die Polizei sicherte zusätzlich die Unfallstelle ab. Ein Pyrotechniker der FF Arzl sorgte für realistische Effekte. Die Firma dreamfire.at steigerte mit Spezialeffekten den Stressfaktor.

Hochrangige Beobachter verfolgten die Übung. Dazu zählten Bezirksfeuerwehrinspektor OBR Stefan Geisler. Auch Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Hansjörg Eberharter war anwesend. BFK-Stellvertreter BR Herbert Eibl und Abschnittskommandant ABI Reinhard Haun sahen ebenfalls zu. Bezirksfeuerwehrkommandant Hansjörg Eberharter resümierte: „Diese Übung hat einmal mehr bewiesen, dass die Zusammenarbeit im Abschnitt Fügen über die Gemeindegrenzen hinweg funktioniert.“

open_in_full © Stefan Rengo © Stefan Schwaiger © Stefan Rengo © Stefan Rengo

Tunnelbrand simuliert

Am 8. April 2026 probten mehrere Feuerwehren im Harpfnerwandtunnel den Ernstfall. Bei einer großangelegten Einsatzübung trainierten die Einsatzkräfte aus Finkenberg, Ginzling, Mayrhofen und die Betriebsfeuerwehr Verbund Mayrhofen die Rettung von Personen und die Brandbekämpfung nach einem angenommenen Tunnelbrand.

Ein realistisches Szenario bildete die Grundlage: Ein Brand im Tunnel mit mehreren vermissten und eingeschlossenen Personen. Nach der Alarmierung rückten die beteiligten Feuerwehren zum Übungsobjekt aus. Die Einsatzleitung beurteilte die Lage vor Ort.

Systematische Personensuche

Danach entsandten die Einsatzkräfte Atemschutztrupps in den Tunnel. Ihre Aufgabe war es, Menschen zu retten und den Brand zu bekämpfen. Die Trupps setzten SSG-Geräte ein. Sie suchten systematisch nach Personen. Gefundene Personen brachten sie aus dem Gefahrenbereich. Diese wurden an Sammelstellen übergeben.