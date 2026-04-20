Gemeinde Buch hat ein ausgezeichnetes Herz für Kinder

Die Gemeinde Buch in Tirol hat eine doppelte Auszeichnung erhalten. Sie wurde offiziell als "familienfreundliche Gemeinde" anerkannt. Zusätzlich erhielt Buch das UNICEF-Zusatzzertifikat "Kinderfreundliche Gemeinde".

Die Auszeichnungen würdigen Gemeinden, die sich für die Lebensqualität aller Generationen einsetzen. Buch in Tirol überzeugte mit vielfältigen Angeboten und Strukturen. Die erweiterten Kinderbetreuungseinrichtungen unterstützen Familien bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Der Weg zur Auszeichnung umfasste drei Workshops. Einer davon bezog explizit Jugendliche des Jugendzentrums ein. Zusätzlich erhielten alle Haushalte einen Fragebogen. Dabei sammelte die Gemeinde zahlreiche Ideen für neue Maßnahmen. Diese richten sich gezielt nach den Wünschen der Bewohner. Die Umsetzung erfolgt nun schrittweise.

VVT-Ticket für Jugendliche geplant

Einige geplante Vorhaben setzte die Gemeinde bereits um. Dazu zählen die Einführung eines VVT-Tickets und ein Graffiti-Projekt für Jugendliche. Auch eine Umfrage zur Frühbetreuung von Schulkindern im Hort entstand. Andere Projekte sind in Vorbereitung. So plant Buch eine Trinkmöglichkeit und Beschattung am Spielplatz in St. Margarethen.