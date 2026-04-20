Erfolgreiches Rikscha-Projekt: Kufsteins Senioren fahren weiter

Gute Nachrichten für Kufsteins ältere Bewohner: Das beliebte Rikscha-Projekt wird von den städtischen Altenwohnheimen übernommen und sichert so die Fortführung der Ausfahrten. Ehrenamtliche Helfer ermöglichen weiterhin Mobilität und Gemeinschaft für Senioren.

Kufstein – Über viele Jahre hinweg ermöglichten engagierte Ehrenamtliche kostenlose Ausfahrten durch Kufstein und Umgebung. Die Rikscha-Fahrten sind weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Sie schenken Zeit und schaffen Begegnungen.

Vizebürgermeisterin Brigitta Klein betont die Wichtigkeit des Fortbestehens der Rikscha-Fahrten: „Dieses Projekt zeigt auf wunderbare Weise, wie viel Lebensfreude und Gemeinschaft in unserer Stadt gelebt wird. Die Rikscha-Fahrten schenken unseren Seniorinnen und Senioren nicht nur Mobilität, sondern vor allem Zeit und Freiheit.“

Initiator überreichte Spende

Mit der Übergabe übernehmen nun die Altenwohnheime in Kufstein die Betreuung der Rikscha, die in die Obhut der Stadtgemeinde Kufstein übergeben wurde. Besonders erfreulich: Die engagierten Freiwilligen bleiben weiterhin an Bord und werden auch künftig Ausfahrten für die Bewohner:innen ermöglichen.

Im Rahmen der offiziellen Übergabe überreichte Ronald den Outer (Initiator des Projekts) stellvertretend für den Verein „Radeln ohne Alter“ zusätzlich einen Gutschein in Wert von 1000 Euro. Dieser dient der Instandhaltung der Rikscha.