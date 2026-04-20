„Jenseits von Gut und Böse“
Mitarbeiterin um 37 Minuten zu spät angemeldet: 800 Euro Strafe für Pradler Gastronomen
Wolfgang Matkey führt das ehemalige Café Walter in Pradl als „Wolfi‘s Tortenecke“ fort. Doch die jüngsten Ereignisse hätten ihm fast die Lust zum Weitermachen genommen.
© Michael Domanig
Weil er eine geringfügig beschäftigte Dienstnehmerin mit leichter Verspätung anmeldete, fasste ein Innsbrucker Gastronom eine empfindliche Geldstrafe aus. Den Fehler leugnet er nicht, doch das Strafausmaß findet er völlig unverhältnismäßig. Und er möchte nun andere Selbstständige warnen.