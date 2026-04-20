Mitarbeiterin um 37 Minuten zu spät angemeldet: 800 Euro Strafe für Pradler Gastronomen

Weil er eine geringfügig beschäftigte Dienstnehmerin mit leichter Verspätung anmeldete, fasste ein Innsbrucker Gastronom eine empfindliche Geldstrafe aus. Den Fehler leugnet er nicht, doch das Strafausmaß findet er völlig unverhältnismäßig. Und er möchte nun andere Selbstständige warnen.