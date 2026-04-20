Gegen Baum gekracht: 16-Jähriger bei Mopedunfall in Kramsach schwer verletzt

Kramsach – Am Montagnachmittag geegn 16.40 Uhr kam es in Kramsach zu einem schweren Unfall mit einem Moped. Ein 16-Jähriger war auf einem Trampelpfad im sogenannten Hagauer Wald in Richtung Süden unterwegs. Auf dem mit Wurzeln durchsetzten Waldboden kam der Mopedlenker nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum.