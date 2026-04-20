Ins Krankenhaus gebracht
Gegen Baum gekracht: 16-Jähriger bei Mopedunfall in Kramsach schwer verletzt
Kramsach – Am Montagnachmittag geegn 16.40 Uhr kam es in Kramsach zu einem schweren Unfall mit einem Moped. Ein 16-Jähriger war auf einem Trampelpfad im sogenannten Hagauer Wald in Richtung Süden unterwegs. Auf dem mit Wurzeln durchsetzten Waldboden kam der Mopedlenker nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum.
Ein 15-Jähriger hatte den Unfall beobachtet. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Mit einer schweren Verletzung am Bein wurde der 16-Jährige in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Rettungsdienst und Notarzt, sowie die Bergrettung Kramsach und die Polizei standen im Einsatz. (TT.com)