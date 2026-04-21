Karriereende mit 24

Nach Gritsch nun Eder: Wieso eine Liebes-Beziehung in der ÖSV-Gruppe keinen Platz hat

Skisprung-Weltcupsiegerin Lisa Eder wollte, dass ihr Verlobter Manuel Fettner ins Team integriert wird. Das widerspricht den Compliance-Regeln des ÖSV, nun beendete die 24-Jährige ihre Karriere.
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Roman Stelzl

Von Roman Stelzl

Das Karriereende von Österreichs Skispringerin Lisa Eder mit erst 24 Jahren steht auch im Zeichen einer möglichen Liebesbeziehung von ÖSV-Trainer und Athletin. Ein heikles Thema.