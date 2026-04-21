Inzinger Ringer greifen bei der EM an: „Alles ist möglich“

Die WM im Herbst ließ Tirols Ringer-Stolz Martina Kuenz aus. Eine bewusste Verschnaufpause, „weil ich mit meinem Körper viel Schindluder betrieben habe“, wie sie selbst nach mehreren schweren Knieverletzungen sagt. Und das hätte sich ausgezahlt: „Seit meiner letzten großen Verletzung vertrage ich die harte Trainingsbelastung wieder.“

Ab Mittwoch sollen die Gegnerinnen bei der EM in Tirana spüren, dass die 31-Jährige nach einem Jahr zurück auf der Matte ist. Und zwar mit einem Lächeln: „Erfolg hat keine Garantie, aber Spaß ist garantiert.“

Und angesichts der Erfolgsbilanz (1 x WM-Bronze, 2 x EM-Bronze/zuletzt 2025, 2 x EM-Silber) zählt die Ringerin vom RSC Inzing in der Gewichtsklasse bis 76 kg gleich wieder zum engen Kreis der Medaillenanwärterinnen: „Die Vorbereitung verlief vielversprechend: Wir sind uns einig, dass alles möglich ist. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich mit der Goldenen liebäugle, um die Medaillensammlung zu komplettieren.“ Weiter – Stichwort Olympia 2028 – möchte die Zirlerin vorerst nicht denken: „Ich schaue von Großereignis zu Großereignis.“

Gastl musste absagen

Daniel Gastl musste wegen einer Sprunggelenksverletzung kurzfristig absagen. Die Augen sind im griechisch-römischen Stil bereits ab heute auf seinen Inzinger Vereinskollegen Aker Schmid (bis 67 kg) gerichtet, der zuletzt mit seinem ersten Weltcupsieg aufgezeigt hatte: „Ich bin gut dabei.“