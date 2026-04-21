Schnupper-Klimaticket und autonomes Fahren: Das plant Verkehrsminister Hanke

Eine Kennenlern-Aktion für das Klimaticket soll die Menschen in Österreich zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel motivieren.

„Auto gegen Rad. Stadt gegen Land. Zug gegen Flug – das ist der falsche Weg“, betonte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) am Montag bei seiner groß angekündigten Grundsatzrede über die Zukunft der Mobilität in Österreich. Die Politik solle sich an der Lebensrealität der Menschen orientieren, betont er: „Niemand braucht sich in Österreich dafür zu genieren, auf das Auto angewiesen zu sein.“

Um der Bevölkerung dennoch das Ausprobieren und den längerfristigen Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel schmackhaft zu machen, hat Hanke eine Kennenlern-Aktion für das Klimaticket ins Leben gerufen. Wer ein Österreich-Klimaticket kauft, dessen Gültigkeit zwischen 1. Mai und 30. Juni beginnt, kann es zwei Monate lang testen und ohne Gebühr beenden. Kosten soll das Schnupper-Ticket 233 Euro, zum ermäßigten Tarif 175 Euro.

Auto gegen Rad. Stadt gegen Land. Zug gegen Flug – das ist der falsche Weg. Peter Hanke, Verkehrsminister (SPÖ)

Außerhalb der Aktion gelten die bisherigen Regeln: Das österreichweite Öffi-Ticket kann erst ab dem siebten Monat gekündigt werden, wofür allerdings eine Gebühr in Höhe eines Monatsentgelts anfällt, aktuell 116,67 Euro.

Zusätzlich sollen in Österreich bis 2027 rund 100 zusätzliche Ladestationen entstehen, bis 2030 insgesamt 400. An den ÖBB-Ladestationen soll weiters der Tarif um 11 Cent pro Kilowattstunde auf rund 30 Cent sinken, allerdings begrenzt auf sechs Monate.

Fahrerlose Öffis sollen anrollen

„In den letzten 20 Jahren hat sich das Mobilitätsverhalten der Österreicher verändert und es sind neue, alternative Fortbewegungsmittel gekommen“, sagte Hanke gegenüber der Zeitung Heute. Er verteidigte erneut die neue Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer ab 16 Jahren sowie die Ausstattung der Elektroroller mit Klingel und Blinker.

Gas geben möchte der Verkehrsminister auch beim autonomen Fahren. Schon diesen Herbst soll ein großer Gipfel zum automatisierten Lenken stattfinden, kündigte Hanke an. „Die Technologie ist bereit“, sagte er, diese soll vor allem im öffentlichen Verkehr zum Einsatz kommen. Als Nächstes müsse man den rechtlichen Rahmen dafür schaffen. Der Testbetrieb in den ersten Modellregionen soll dann möglichst bald starten können. (TT.com, APA)