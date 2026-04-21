Ein Platzerl für Ausgewähltes: Was im „Moments Tirol“ für Kunstinteressierte geplant ist

Im neu eröffneten „Moments Tirol“ bekommen heimische KünstlerInnen Raum für ihre Werke.

Innsbruck – Wer regelmäßig durch die Innsbrucker Innenstadt flaniert, dürfte ihn kaum übersehen haben: das neue Flaggschiff der Marke „Tirol“. Weniger bekannt: Im – passend zum Logo – knallrot gehaltenen „Moments Tirol“ befindet sich neben allerhand touristisch verwertbaren Tirolensien ein dezidiert für Kunst reservierter Platz.

Zurzeit sind eigens für den Anlass entstandene Werke der Innsbruckerin Julia Brennacher zu sehen. Einen Kunstdruck, bunt und an die Pop-Art angelehnt, kann man – wie alles hier – käuflich erwerben. Ein einführendes Gespräch leitet Bettina Siegele (Künstler*innen Vereinigung Tirol).

Zur Ausstellung Kunstreihe Tirol: Julia Brennacher. Artist Talk mit Bettina Siegele. Heute, 17 Uhr, Museumsstraße 1, Innsbruck.

Die Reihe soll in einem Halbjahresrhythmus fortgesetzt werden. Welche Werke anstelle Brennachers dann vorzufinden sein werden, ist derzeit noch ungewiss.