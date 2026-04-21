Stams: Markus Rinner ist neuer Parteiobmann der Orts-ÖVP

Bei einem Parteitag der Tiroler Volkspartei in Stams hat Bürgermeister Markus Rinner die Führung der Ortspartei übernommen. Er wurde ohne Gegenstimme zum neuen Gemeindeparteiobmann gewählt. Altbürgermeister Franz Gallop legte das Amt nach 15 Jahren nieder.

Stams – Nach 15 Jahren im Amt übergab Franz Gallop sein Amt als Gemeindeparteiobmann. Bürgermeister Markus Rinner trat seine Nachfolge an.

Markus Rinner zeigte sich erfreut über das klare Votum und die Geschlossenheit. Er betonte: „Ich danke für das Vertrauen und die Unterstützung. Das Miteinander im Dorf ist wichtiger als jede Parteipolitik – darauf werde ich auch weiterhin meinen Fokus legen.“ Zum neuen Stellvertreter wählten die Mitglieder Jungbauernobmann Sandro Hasslwanter. Er blickt in die Zukunft und freut sich auf die gemeinsame Teamarbeit.

Bezirksparteiobmann Bürgermeister Bernhard Schöpf hob die Wichtigkeit funktionierender Strukturen vor Ort hervor. Er sagte: „Es ist von Bedeutung, dass wir in jeder Gemeinde kompetente Ansprechpartner haben, die sich für die Anliegen der Menschen einsetzen. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein.“

Markus Rinner verwies auch auf Kontakte auf Landesebene. Er schätze Landeshauptmann Anton Mattle als Menschen. „Landeshauptmann Anton Mattle durfte ich bereits vor vielen Jahren kennenlernen. Als Mensch schätze ich seine ruhige und besonnene Art – gerade in schwierigen Situationen. Weshalb ich mich gerne der Wahl gestellt habe.“