Imster Chronisten auf Wissensreise in Innsbruck

Kürzlich besuchten 17 Chronistinnen und Chronisten aus dem Bezirk Imst die Landeshauptstadt Innsbruck. Auf Einladung von Bezirkschronist Günter Flür erkundeten sie das Tiroler Landesarchiv und das Volkskunstmuseum. Ihr Ziel war es, Wissen zu vertiefen und den Erfahrungsaustausch zu fördern.

Imst, Innsbruck – Der erste Programmpunkt führte die Gruppe ins Tiroler Landesarchiv. Dort präsentierte Roland Unterweger Archivalien. Er erläuterte auch die Baugeschichte des Archivs und beantwortete Fragen der Gäste.

Nach der Mittagspause ging es weiter ins Tiroler Volkskunstmuseum. Anna Amann führte die Chronisten durch die kulturgeschichtlichen Besonderheiten. Ihr Rundgang beendete den Innsbruck-Besuch.

17 Chronistinnen und Chronisten aus dem Bezirk Imst folgten der Einladung ihres „Chefs“ Günter Flür. © Unterweger/TLA