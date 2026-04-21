Scheibe eingeschlagen, Fahrer gefährdet: Lienzer Nachtbusse stellen Verbindungen ein
Nightliner von Lienz nach Matrei und von Sillian über Lienz nach Nikolsdorf verkehren künftig nur mehr bis 0.30 Uhr. Grund ist das Verhalten von alkoholisierten Fahrgästen, die immer wieder Schäden verursachen und andere Personen belästigen.
Lienz – Die beiden Osttiroler Nachtlinien verkehren an Freitagen, Samstagen sowie vor Feiertagen in den Abend- und Nachtstunden. Ab der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai werden erstmals nach 0.30 Uhr keine Fahrten mehr angeboten.
Der bedauerliche Anlass für diese Maßnahme ist das Verhalten einiger Fahrgäste, teilt der Verkehrsverbund Tirol (VVT) mit: „Es kam wiederholt zu Vorfällen mit Personen, die nach übermäßigem Alkoholkonsum im Nightliner massive Verschmutzungen und Schäden an den Bussen verursachten. Dadurch wurden andere Fahrgäste und BuslenkerInnen gefährdet, zudem entstanden Sachschäden an den Fahrzeugen.“
Vorfälle dieser Art ereigneten sich auf beiden Linien regelmäßig nach Mitternacht. Nach einer Beobachtungsphase von über zwei Jahren entschied sich der VVT in enger Abstimmung mit der Region, die Kurse nach Mitternacht vorerst einzustellen.
Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik stellt betroffen fest: „Die Ausschreitungen gingen sogar so weit, dass eine Scheibe im Bus zerschlagen wurde. So etwas darf einfach nicht passieren. Wir mussten zum Schutz anderer Fahrgäste und der BuslenkerInnen handeln und die Konsequenzen ziehen.“
VVT-Geschäftsführer Alexander Jug stellt in Aussicht, dass das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen ist: „Diese Einstellung passiert vorerst temporär. Nach einer Cool down-Phase wird die Situation nochmals gemeinsam mit der Region evaluiert und neu bewertet. Der Bedarf an einem öffentlichen Nachtangebot besteht weiterhin – umso bedauerlicher ist es, dass nun auch jene Fahrgäste die Folgen tragen, die sich korrekt verhalten.“