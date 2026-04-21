Wir suchen die Alltags-Heldinnen und Alltags-Helden aus eurem Ort

Es gibt sie überall: Menschen, die das Dorf, die Gemeinde und die Nachbarschaft zu einem besseren Ort machen. Weil sie sich ohne großes Aufsehen für ihre Mitmenschen einsetzen. Genau diese Menschen holt die Lokal-Redaktion der TT vor den Vorhang – nominiert jetzt die Alltags-Helden und Alltags-Heldinnen aus eurem Ort.

Innsbruck – Der Pensionist, der bei jedem Wetter als Schülerlotse die Kinder sicher über die Straße bringt. Die Bibliothekarin, die den Kindergartenkindern einmal in der Woche vorliest. Die Jugendlichen, die in ihrer Freizeit Menschen mit nicht deutscher Muttersprache dabei unterstützen, ihr Tiroler Umfeld zu verstehen. Die Kinder, die mit dem Hund der alten Nachbarin Gassi gehen, weil sie selbst es nicht mehr schafft ...

Wer Menschen kennt, mit denen sich diese Auflistung fortsetzen ließe – nominiert sie für die neue Serie „Alltags-HeldInnen“! Dabei holt die Tiroler Tageszeitung ab sofort Menschen vor den Vorhang, die ihren Ort mit Aktionen im Dienste der Gemeinschaft lebenswerter machen.

Jetzt eure Heldinnen und Helden nominieren!

Schickt uns eine kurze Beschreibung eurer „Alltags-Heldinnen“ oder „Alltags-Helden“ und warum ihr denkt, dass die TT über diese Person berichten sollte. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und abschicken – ein Redakteur bzw. eine Redakteurin aus dem Bezirk wird sich dann melden.