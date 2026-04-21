Verzicht auf Berufung
Band mit der SPÖ zerschnitten: Dornauer deutet eigene Liste an
Die SPÖ war einmal: Georg Dornauer und die Sozialdemokratie („Nicht mehr die Partei von Bruno Kreisky“) gehen endgültig getrennte Wege.
© Thomas Böhm
Nachdem das Landesparteischiedsgericht seinen Parteiausschluss bestätigt hat, wird Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer keine weiteren Schritte unternehmen. Das sagte er am Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Er liebäugelt auch mit einer eigenen politischen Liste.