Madonna vermisst Kostüme und bietet einen Finderlohn an

Vermisst und unbezahlbar: Popikone Madonna sucht nach verschwundenen Bühnenoutfits nach einem Auftritt.

Nach dem Auftritt beim Coachella-Festival fehlen US-Popikone Madonna mehrere Kostüme. Die 67-jährige Sängerin bietet einen Finderlohn und nennt die Stücke „Teil meiner Geschichte“. Abhandengekommen seien ein Jackett, ein Korsett, ein Kleid sowie weitere Kleidungsstücke aus ihrem Fundus, schrieb Madonna in einer Instagram-Story am Montagabend (Ortszeit). Auf den Instagram-Bildern ist die Sängerin in einem pinken und einem lavendelfarbenen Outfit zu sehen.

„Das sind nicht einfach nur Kleider, sie sind Teil meiner Geschichte“, schrieb Madonna, die am Freitag, den 17. April überraschend mit US-Popstar Sabrina Carpenter im US-Bundesstaat Kalifornien auf der Bühne stand. Dort sangen die beiden gemeinsam Madonnas Klassiker „Like a Prayer“. Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten; 2015 hatte sie dort einen Gastauftritt bei Rapper Drake.