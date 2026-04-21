Krach gegen Kürzungen: Innsbrucker Unis verschafften ihrer Arbeit lautstark Gehör

Österreichs Universitäten riefen am Dienstag zum Aktionstag „Krach für die Wissenschaft“. In Tirol gingen die Uni und die MedUni Innsbruck auf die Straße, um den Stellenwert der Forschung für die Gesellschaft zu unterstreichen. Im Vordergrund stand dabei immer wieder die Sorge vor Budgetkürzungen.