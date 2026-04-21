1500 TeilnehmerInnen

Krach gegen Kürzungen: Innsbrucker Unis verschafften ihrer Arbeit lautstark Gehör

Bei Stopps in der Wilhelm-Greil-Straße, am Bozner- und am Landhausplatz erzählten auch WissenschafterInnen von ihrer Arbeit und warum diese die Gesellschaft nach vorne bringt.
© Patrick Steiner
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Österreichs Universitäten riefen am Dienstag zum Aktionstag „Krach für die Wissenschaft“. In Tirol gingen die Uni und die MedUni Innsbruck auf die Straße, um den Stellenwert der Forschung für die Gesellschaft zu unterstreichen. Im Vordergrund stand dabei immer wieder die Sorge vor Budgetkürzungen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561