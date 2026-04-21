1500 TeilnehmerInnen
Krach gegen Kürzungen: Innsbrucker Unis verschafften ihrer Arbeit lautstark Gehör
Bei Stopps in der Wilhelm-Greil-Straße, am Bozner- und am Landhausplatz erzählten auch WissenschafterInnen von ihrer Arbeit und warum diese die Gesellschaft nach vorne bringt.
© Patrick Steiner
Österreichs Universitäten riefen am Dienstag zum Aktionstag „Krach für die Wissenschaft“. In Tirol gingen die Uni und die MedUni Innsbruck auf die Straße, um den Stellenwert der Forschung für die Gesellschaft zu unterstreichen. Im Vordergrund stand dabei immer wieder die Sorge vor Budgetkürzungen.