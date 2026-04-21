Das Ziel gibt die Richtung vor

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Geldanlage liegt im Verständnis der eigenen Ziele.

Die Welt der Finanzen kann einschüchternd wirken. Doch der Weg zur richtigen Geldanlage beginnt nicht bei einem Produkt, sondern bei Ihnen selbst. Eine erfolgreiche Strategie ist tief in den persönlichen Lebenszielen, der finanziellen Realität und vor allem der emotionalen Belastbarkeit verankert. Laut der Anlageexpertin Julia Niederkircher ist die entscheidende Frage nicht „Worin soll ich investieren?“, sondern „Was will ich im Leben erreichen?“. Denn genau dieses Ziel bestimmt, welcher Anlegertyp Sie sind.

Das Ziel als Fundament

„Die Essenz der Beratung ist immer das Ziel des Kunden“, betont Niederkircher. Ob der Traum vom Eigenheim, die Ausbildung der Kinder oder die finanzielle Freiheit in der Pension – jedes Ziel definiert den Rahmen für die Anlagestrategie. „Wer in drei Jahren eine Eigentumswohnung kaufen möchte, wird ganz anders investieren als jemand, der noch 20 Jahre bis zur Pension hat.“ Das persönliche Ziel bestimmt den Anlagehorizont, den Bedarf an Liquidität und die notwendige Risikotoleranz. Aus diesen Faktoren ergibt sich der individuelle Anlegertyp – vom sicherheitsorientierten Sparer bis zum wachstumsorientierten Investor. Erst wenn dieses Profil klar ist, kann die Produktauswahl sinnvoll erfolgen.

„Gute Finanzplanung beginnt mit einem klaren Überblick und dem ersten Schritt.“ Julia Niederkircher, Volksbank-Anlageberaterin

Risikoprofil

Eine der größten Herausforderungen ist das Verständnis von Risiko. Hier müsse zwischen der objektiven Risikofähigkeit und der subjektiven Risikobereitschaft unterschieden werden, so Niederkircher. Die Risikofähigkeit ist eine rein finanzielle Größe: Wie viel Verlust kann ich mir basierend auf Einkommen und Vermögen leisten? Die Risikobereitschaft hingegen ist eine emotionale Größe: Wie viel Schwankung halte ich aus, bevor ich nicht mehr gut schlafen kann? Um diese emotionale Grenze zu ermitteln, reichen simple Skalen nicht aus. Ein guter Berater wird zum „Behavioral Coach“ und fragt gezielt nach: „Wie haben Sie auf frühere Krisen reagiert? Was würden Sie tun, wenn Ihr Depot um 30 % fällt – verkaufen, abwarten oder nachkaufen?“

Die Psychologie des Anlegens

Ein bekanntes Phänomen ist die Verlustaversion: Der Schmerz über einen Verlust wiegt emotional schwerer als die Freude über einen gleich hohen Gewinn. Dies führt oft zu Panikverkäufen am Tiefpunkt einer Krise. Die Strategie dagegen: den Blick vom kurzfristigen Verlust auf das langfristige Ziel lenken und nicht täglich die Kurse verfolgen.

Ein weiterer Fallstrick ist der „Home Bias“ – die Tendenz, nur in bekannte, heimische Märkte zu investieren. Dies führt zu einem gefährlichen Klumpenrisiko. Niederkircher vergleicht dies mit einer Brücke: „Eine Brücke, die nur auf einem Pfeiler steht, stürzt bei einem Problem ein. Baut man sie auf mehrere Pfeiler, bleibt sie stabil.“ Globale Streuung über verschiedene Länder und Branchen ist der Schlüssel zu einem robusteren Portfolio.

Vom Profil zum Portfolio

Jede Geldanlage bewegt sich im „magischen Dreieck“ aus Rendite, Sicherheit und Liquidität. Der Clou: Man kann nicht alle drei Ziele gleichzeitig maximal erreichen. Die richtige Geldanlage sei daher immer ein Kompromiss, der zum persönlichen, zielbasierten Profil passt. Das zentrale Werkzeug zur Umsetzung ist die Diversifikation. „Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb“, so die Devise. Aktiv gemanagte Fonds sind hierbei laut Niederkircher für alle Anleger geeignet, da sie eine breite Streuung bieten und Fondsmanager gezielt auf Marktveränderungen reagieren können.

Der Mensch bleibt unersetzlich

Auch im Zeitalter digitaler Robo-Advisor bleibt der menschliche Berater unersetzlich. Während Algorithmen bei der Standard-Veranlagung helfen, stoßen sie an Grenzen, wenn es um komplexe Lebenssituationen geht. „Vor allem in Krisenzeiten agiert der Berater als emotionaler Puffer, der hilft, rationale Entscheidungen zu treffen. Das könne die KI nicht“, so Niederkircher.