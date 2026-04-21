Johnny-Depp-Ausstellungen in Deutschland: Die Fans stehen Schlange

Erstmals auf dem europäischen Festland: Johnny Depp präsentiert ab 25. April unter anderem in Wiesbaden seine Kunst – und löst damit einen regelrechten Ansturm aus. Schon die Eröffnung ist ausgebucht, tausende Besucher werden erwartet.

Die Entwicklung passt ins Bild: Als exzentrischer Captain Jack Sparrow wurde Johnny Depp weltberühmt – nun sorgt er auch als Künstler für großes Interesse. „Verrückt“, nennt Galeristin Brigitte Leisen den Andrang auf die Ausstellung seiner Werke.

Leisen leitet mit ihrem Mann die Art Gallery in Wiesbaden und zeigt ab 25. April Arbeiten des Stars, darunter 14 Originale. Die Eröffnung ist bereits ausgebucht, auch an den Folgetagen werden tausende Besucher erwartet.

Dreimal in Deutschland

Wer hofft, den Hauptdarsteller aus der Filmreihe „Fluch der Karibik“ vor Ort zu treffen, wird enttäuscht: „Das könnten wir sicherheitstechnisch gar nicht gewährleisten“, sagt Leisen. Auch bei den weiteren Ausstellungen in Fulda und Bad Staffelstein wird der Schauspieler nicht anwesend sein. Die Schauen laufen bis 24. Mai beziehungsweise 7. Juni – und gelten dennoch als Publikumsmagnet. Es sind Depps erste Ausstellungen auf dem europäischen Festland; zuvor waren seine Werke unter anderem in New York, Tokio und London zu sehen. In Österreich ist derzeit keine Ausstellung geplant.

„Paciderm“ nennt Depp die Elefanten-Serie, weil das Wort auf griechisch Dickhäuter bedeutet. © 2026, Never Fear Truth LLC

Depp malt und zeichnet seit vielen Jahren, zeigte seine Arbeiten aber lange nur im privaten Umfeld. Erst 2022 entschloss er sich zur ersten öffentlichen Präsentation – mit überwältigender Resonanz.

Gezeigt wird eine Auswahl aktueller Grafikeditionen, etwa aus Serien wie „Reflections“, „The Bunnyman Genesis“, „Five“, „Paciderm“ und „The House That Johnny Built“. Zudem sind Unikate wie Aquarelle, Zeichnungen und Monoprints zu sehen. Limitierte Drucke sind ab 995 Euro erhältlich, Unikate beginnen bei rund 10.000 Euro und reichen bis in den sechsstelligen Bereich.

Schauspieler und Künstler Johnny Depp signiert eines seiner Werke. © 2026 Never Fear Truth LLC