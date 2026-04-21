Ins Spital eingeliefert
Brett gebrochen: Arbeiter stürzte in Mils von Gerüst drei Meter zu Boden
Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kam es am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Mils bei Imst. Während ein 31-Jähriger auf einem Gerüst arbeitete, brach plötzlich ein Holzbrett des Gerüsts. Der Mann stürzte in Folge aus einer Höhe von drei Metern auf einen Erdboden.
Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzt erstversorgt werden und dann mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht werden. (TT.com)