Brett gebrochen: Arbeiter stürzte in Mils von Gerüst drei Meter zu Boden

Zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kam es am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Mils bei Imst. Während ein 31-Jähriger auf einem Gerüst arbeitete, brach plötzlich ein Holzbrett des Gerüsts. Der Mann stürzte in Folge aus einer Höhe von drei Metern auf einen Erdboden.