Kindergartenkinder bei Ausflug plötzlich weg: Große Suche nahe Tiroler Grenze

Die Polizei suchte am Dienstag ein großes Waldstück mit Polizeieinheiten, Suchhunden und einem Hubschrauber ab. Zwei Stunden lang bangten Eltern, Erzieher und Einsatzkräfte um zwei verschwundene Kinder.

Für helle Aufregung und einen großangelegten Polizeieinsatz sorgten am Dienstag zwei Kindergartenkinder im bayerischen Brannenburg, knapp 20 Kilometer von Kufstein entfernt, die während eines Ausflugs plötzlich verschwanden. Wie die Polizei mitteilte, dürften die beiden Kinder im Alter von vier und fünf Jahren in einem Wald auf Abenteuersuche gegangen sein. Nach kurzer Zeit waren sie nicht mehr auffindbar.

Die Erzieherinnen schlugen umgehend Alarm. Polizisten mehrerer Dienststellen begannen daraufhin mit einer umfassenden Suche im umliegenden Waldgebiet. Neben der Polizei waren auch Rettungshunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Erst nach rund zwei Stunden konnten die beiden Ausreißer aufgefunden werden. Sie hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon weit von ihrem Ausgangsort entfernt.