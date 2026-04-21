Schreck in Seefeld: Aus diesem skurrilen Grund gab es wieder Brandalarm bei der Kirche

Eine Woche nach dem Großbrand beim Hotel Klosterbräu wurde die Feuerwehr erneut ins Zentrum des Tiroler Wintersportortes gerufen. Schnell war klar: vom Kirchturm stieg kein Rauch auf, sondern eine Wolke aus Wasserdampf. Was dahintersteckt und wie es mit der Sanierung des Sakralbaus vorangeht.