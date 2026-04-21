„Rauchwolke“ gesichtet
Schreck in Seefeld: Aus diesem skurrilen Grund gab es wieder Brandalarm bei der Kirche
Die Retter konnten Mitte April verhindern, dass die Flammen vom Hotel auf die Nachbargebäude übergriffen.
© Liebl Daniel
Eine Woche nach dem Großbrand beim Hotel Klosterbräu wurde die Feuerwehr erneut ins Zentrum des Tiroler Wintersportortes gerufen. Schnell war klar: vom Kirchturm stieg kein Rauch auf, sondern eine Wolke aus Wasserdampf. Was dahintersteckt und wie es mit der Sanierung des Sakralbaus vorangeht.