Mehrere Einbrüche in Kellerabteile in Innsbruck: Täter stahl Elektrogeräte

Innsbruck – Ein bislang Unbekannter brach in den vergangenen Monaten in mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses im Innsbrucker Stadtteil Neu-Arzl ein. Der Täter stahl daraus diverse Gebrauchsgegenstände und Elektrogeräte.

Die Diebstähle ereigneten sich im Zeitraum von Mitte Dezember bis 20. April. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit laut Polizeibericht in der Höhe eines niederen vierstelligen Eurobetrages. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)