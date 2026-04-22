Team will Buckelwal vor Poel mehr Platz schaffen, Niedrigwasser bleibt Problem

Das um die Rettung des vor Poel liegenden Buckelwals bemühte Team konzentriert sich derzeit darauf, dem Tier mehr Platz zu verschaffen. Damit trotz des niedrigen Wasserstands möglichst wenig Eigengewicht auf dem Buckelwal laste, soll ein ausreichend großes Becken geschaffen werden, hieß es von der privaten Initiative hinter den Bemühungen. Ob es später, wie ursprünglich geplant, zum Einsatz einer Plane und Pontons zum Transport des Tieres kommt, war nach Angaben aus dem Team noch unklar.

Schon am Dienstag hatten Helfer mit Saug- und Spültechnik den Untergrund bearbeitet, sodass der Wal inzwischen tiefer im Wasser liegt. Von dem Team hieß es nun, der Wal könnte noch tiefer liegen, wenn er weiter in eine geschaffene Mulde rutschen würde. Direkt am Wal werde per Hand mit einer sogenannten Spüllanze gearbeitet. Etwas zurückgesetzt werde von der vor Ort eingesetzten schwimmenden Arbeitsplattform aus ebenfalls Sediment abgesaugt.

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Wal war in Schräglage gestrandet

Der Wal sei zudem wegen der Sonneneinstrahlung wieder mit Tüchern abgedeckt worden. Den Angaben zufolge bot man dem rund zwölf Tonnen wiegenden Tier am Dienstag auch zweieinhalb Kilogramm Fisch an, auch um seinen Kopf möglichst in eine günstige Richtung zu lenken. Es habe aber nicht gefressen.

Nach Aussage des zum Team gehörenden Schriftstellers Sergio Bambaren war der Wal nach seinem kurzzeitigen Freikommen am Montag in Schräglage gestrandet. Das sei gefährlich, weil das Gewicht überwiegend auf einer Seite laste und so innere Schäden verursachen könne. Danach habe das Team daran gearbeitet, den Wal wieder in eine gerade Lage zu bringen.