Neue Bildungs-Kooperation
Was Tirol vom Süden lernen kann: Uni-Delegation aus Uganda besuchte Innsbruck
SchülerInnen des Modezweigs an der Ferrarischule erzählten den Lehrenden aus Uganda von ihrer Arbeit und Ausbildung – hier etwa von Entwürfen, die traditionelle Tiroler Elemente verarbeiten.
© PH Tirol/Roner
Die Pädagogische Hochschule Tirol und die Universität Gulu im Norden Ugandas sind eine mehrjährige Bildungskooperation eingegangen. Besonders bei praxisnahen Schulprojekten bringt die afrikanische Partner-Uni viel Expertise mit. Jetzt war eine Delegation aus Uganda in Innsbruck zu Gast.