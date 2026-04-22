17-Jähriger brach in Haus ein und attackierte Ehepaar mit Messer: 84-Jähriger starb

Der Jugendliche soll gegen 2.45 Uhr in das Haus eingedrungen sein. Dort griff er das Ehepaar mit einem Messer an. Der 17-Jährige wurde festgenommen.

St. Peter am Ottersbach – Ein 17-Jähriger dürfte in der Nacht auf Mittwoch in ein Haus eines älteren Ehepaares in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen sein und dort auf beide eingestochen haben. Die 80-jährige Frau konnte selbst den Notruf wählen, obwohl sie verletzt war. Für ihren 84-jährigen Ehemann kam die Hilfe allerdings zu spät. Er erlag noch im Haus seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der 17-jährige Verdächtige wurde wenig später festgenommen.

Der Jugendliche soll laut ersten Informationen gegen 2.45 Uhr in das Haus des Ehepaares eingedrungen sein. Dort griff er beide mit einem Messer an. Die Frau setzte selbst die Rettungskette in Gang, obwohl sie schwere Verletzungen davongetragen hatte. Die Einsatzkräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr Gesundheitszustand sei stabil und sie sei ansprechbar, hieß es Mittwochfrüh.

Motiv noch unklar

Indessen nahmen Polizisten den 17-jährigen Verdächtigen nach kurzer Fahndung fest. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei ihm sichergestellt. „Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Motiv wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Eine Vernehmung des Jugendlichen steht derzeit noch aus“, so die Polizei in der Früh.