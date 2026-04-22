Recht auf Reparatur: Geräte-Hersteller werden stärker in die Pflicht genommen

Ein Gesetzesentwurf, der bis zum Sommer umgesetzt werden soll, gibt Verbrauchern mehr Möglichkeiten, ihre Geräte kostengünstig reparieren zu lassen. Hersteller müssen mehr beachten.

Wer kennt es nicht: Im ungünstigsten Moment geben Staubsauger, Kühlschrank oder Waschmaschine ihren Geist auf. Geräte, für die schnell Ersatz gefunden werden muss, sind schnell nachgekauft – und weniger schnell repariert. Das ist oft auch noch billiger. Doch die Kehrseite der Medaille ist ein erhöhtes Müllaufkommen: EU-weit fallen jährlich 35 Millionen Tonnen Abfall durch vorzeitig weggeworfene Produkte an.

Um diese Müllberge einzuschränken, ist bereits im Juli 2024 die EU-Richtlinie zum „Recht auf Reparatur“ in Kraft getreten. Bis Sommer 2026 haben die Mitglieder Zeit, entsprechende Gesetze zu verabschieden. Auch in Österreich wurde ein Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt, der bis Sommer umgesetzt werden soll.

Beim „Recht auf Reparatur“ sollen Verbraucherinnen und Verbraucher innerhalb sowie außerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen das Recht erhalten, dass ihre Waren repariert werden. Dies gilt für Waren, die nach EU-Recht technisch reparierbar sind: Also unter anderem Waschmaschinen und -trockner, Geschirrspülmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke, Staubsauger, Smartphones, Tablets, Schweißgeräte oder E-Scooter und E-Bikes.

Abfall reduzieren, Kreislaufwirtschaft stärken

Durch die entsprechende Gesetzgebung sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher Waren reparieren lassen können, anstatt sie zu ersetzen, wenn ein Produkt beschädigt oder fehlerhaft ist. Wie der Standard berichtet, richtet sich die Reparaturpflicht nach der üblichen Lebensdauer der Geräte. Demnach müssen Smartphones und Tablets rund sieben Jahre lang repariert werden können, Waschmaschinen und Trockner zehn Jahre.

Die Hersteller müssen darüber hinaus Ersatzteile bereitstellen und über die Reparaturrechte informieren. Ein europaweit einheitliches Formular gibt außerdem Aufschluss über Fristen und Preise. Der Haftungszeitraum der Verkäufer nach der Reparatur eines Produkts verlängert sich um zwölf Monate.