Zehn Jahre nach dem Titel-Wunder: Leicester City steigt in die dritte Liga ab

Zehn Jahre nach dem Sensations-Titel in der englischen Premier League ist Leicester City in die Drittklassigkeit abgestürzt. Durch das 2:2 zu Hause gegen Hull City kann der Tabellenvorletzte den Klassenerhalt in Englands 2. Liga zwei Spieltage vor Saisonende auch theoretisch nicht mehr erreichen.

„Es gibt keine Ausreden“, wird Leicesters Vorsitzender Aiyawatt Srivaddhanaprabha in einem Club-Statement zitiert: „Wir haben die größten Höhen und nun die tiefsten Tiefen erlebt, und der Schmerz ist uns allen gemeinsam. Es tut mir aufrichtig leid für die Enttäuschung, die wir verursacht haben.“

Video | Leicesters Absturz

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Im Februar waren Leicester wegen Verstoßes gegen die Finanzregeln im Zusammenhang mit dem Aufstieg in der Saison 2023/24 sechs Punkte abgezogen worden. Der Verein scheiterte mit seinem Antrag auf Aufhebung dieser Strafe und verblieb in der Abstiegszone.

Das macht den Fans Hoffnung

Nach dem sensationellen Titelgewinn 2016 mit einem herausragenden Torjäger Jamie Vardy und dem ehemaligen ÖFB-Kapitän Christian Fuchs hatten die „Foxes“ auch in der Saison 2020/21 mit dem Triumph im FA Cup Grund zum Jubeln. Doch danach begann die Talfahrt, vor drei Jahren stieg der Traditionsclub aus der Premier League ab. Ein Comeback in Englands Topliga währte nur eine Saison, der erneute Abstieg traf den Verein diesmal härter.