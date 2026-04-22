Akute Wohnungslosigkeit droht
Räumung von 35 Wohnungen wegen illegalen Umbaus in Wörgl: 60 Menschen verlieren Zuhause
Das Haus steht ganz in der Nähe vom Wörgler Bahnhof in der Bahnhofstraße, viele MieterInnen wohnen schon seit Jahrzehnten darin.
© Theresa Aigner
In einem Wohnhaus in Wörgl ist es im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zu illegalen Umbauten gekommen. Kürzlich wurde anonym Anzeige erstattet, eine baupolizeiliche Überprüfung folgte. Das Ergebnis: Alle Wohnungen müssen bis 5. Juni geräumt werden.