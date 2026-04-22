Akute Wohnungslosigkeit droht

Räumung von 35 Wohnungen wegen illegalen Umbaus in Wörgl: 60 Menschen verlieren Zuhause

Das Haus steht ganz in der Nähe vom Wörgler Bahnhof in der Bahnhofstraße, viele MieterInnen wohnen schon seit Jahrzehnten darin.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

In einem Wohnhaus in Wörgl ist es im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zu illegalen Umbauten gekommen. Kürzlich wurde anonym Anzeige erstattet, eine baupolizeiliche Überprüfung folgte. Das Ergebnis: Alle Wohnungen müssen bis 5. Juni geräumt werden.

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