Der Bruder und das Brot: Handwerk im Kloster

Fast alle Fenster im Stift Stams sind dunkel, nur aus einigen wenigen im Erdgeschoß dringt Licht. Es ist bereits spät in der Nacht, und der Duft von frisch gebackenem Brot liegt in der Luft. Während die meisten Zisterzienser schlafen, ist Bruder Franz mit beiden Händen bei der Arbeit. Teig mischen, kneten, formen, ruhen lassen, backen – Handgriff folgt auf Handgriff, ruhig, konzentriert, beinahe selbstverständlich.