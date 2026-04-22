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Der Bruder und das Brot: Handwerk im Kloster
Bruder Franz Neuner feierte im Jänner seinen 70. Geburtstag – Mehr als die Hälfte seines Lebens ist er im Stift Stams.
© DIBK/Cincelli
Der Prior des Zisterzienserstifts Stams ist gelernter Bäcker – über 20 Jahre betreibt Bruder Franz die Klosterbäckerei.
Fast alle Fenster im Stift Stams sind dunkel, nur aus einigen wenigen im Erdgeschoß dringt Licht. Es ist bereits spät in der Nacht, und der Duft von frisch gebackenem Brot liegt in der Luft. Während die meisten Zisterzienser schlafen, ist Bruder Franz mit beiden Händen bei der Arbeit. Teig mischen, kneten, formen, ruhen lassen, backen – Handgriff folgt auf Handgriff, ruhig, konzentriert, beinahe selbstverständlich.
Hier, in der klösterlichen Backstube, hat Bruder Franz zu seinem erlernten Beruf zurückgefunden. Aufgewachsen im Pitztal, ...
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